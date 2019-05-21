Ростов-на-Дону и Батуми соединит возобновленный авиарейс

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-21T18:11:37+03:00

Летать на курорт можно будет четыре раза в неделю

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Платов добавит в свое расписание еще один регулярный международный рейс. С 7 июня из Ростова возобновляются прямые перелеты в грузинский город Батуми (авиакомпания "Победа"). Рейсы будут выполняться на самолетах марки Boeing-737.

- Перелеты по маршруту "Ростов-на-Дону – Батуми" планируется осуществлять четыре раза в неделю. Вылет из Ростова по понедельникам, средам и пятницам в 16:00, прибытие в Батуми – в 18:30; вылет по субботам – в 13:00, прибытие – в 15:30, - сообщает пресс-служба воздушной гавани. - Обратные рейсы стартуют в 19:30; в Платов самолет прилетает в 19:55; в субботу вылетает в 16:30, прибытие - в Ростов в 16:55. Время указано местное для каждого аэропорта. В Батуми время отличается от московского: +1 час.

Напомним, что Батуми – курортный город на берегу Черного моря с климатом, близким к средиземноморскому.

ИСТОЧНИК KP.RU