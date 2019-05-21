В Ростовскую область не пустили сало из Украины
В Ростовскую область жителю Украины не удалось провезти 27 килограммов сала. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска через российско-украинскую границу «Куйбышево», где внимание ветеринарных специалистов привлек мужчина. У пассажира, который прибыл из незалежной, была обнаружена ручная кладь. Документов на продукт при нем не было.
- Согласно ветеринарно-санитарным требованиям товары, подлежащие ветеринарному контролю в течении всего времени транспортировки, должны сопровождаться ветеринарными свидетельствами, - рассказали в Управлении.
Однако их у мужчины не оказалось. В итоге, указанная продукция была возвращена на территорию Украины.
Напомним, в апреле в Россию не пустили сотню украинских голубей во избежание возникновения и распространения возбудителей заразных и особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных. Голубей вернули обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU