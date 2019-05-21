В Новочеркасске три подружки обворовали знакомую

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-21T18:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении сразу трех местных жительниц (одной 35 лет, двум по 18), которых считают причастными к краже. Согласно официальной версии, они обворовали знакомую.

- Одна из фигуранток является родственницей владелицы дома, в которой потерпевшая снимала комнату, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Воспользовавшись ее отсутствием, подозреваемая нашла ключи от комнаты, после чего вместе с подругами совершила кражу. Женщины проникли в дом и похитили бытовую и электронную технику и одежду (общей стоимостью 25 тысяч рублей).

Когда женщина обнаружила пропажу, она решила наказать неизвестных похитителей, написав заявление в полицию. Стражи порядка настолько быстро вычислили злоумышленниц, что те ничего не успели продать. Украденное пока является уликой по уголовному делу, а с подозреваемых взяли подписку о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU