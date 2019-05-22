2019-05-22T09:57:59+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону "четырнадцатая" сгорела после столкновения с иномаркой

Авария произошла ночью
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео Вадима Сташкевича из группы ВК "Ростов Главный"Стоп-кадр из видео Вадима Сташкевича из группы ВК "Ростов Главный"
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Поздно вечером, 21 мая, в центре Ростова произошло ДТП: на пересечении улиц Журавлева и Малюгиной в 23:20 столкнулись ВАЗ-2114 и иномарка Suzuki. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате аварии отечественная машина загорелась, и огонь уже начал перекидываться на второй автомобиль, когда приехали пожарные. Спасатели оперативно потужили машины. Предварительно, никто из людей не пострадал, водители и пассажиры автомобилей успели покинуть салоны до начала пожара.

Ростовчане в комментариях пишут, что на данном перекрестке часто происходят аварии. даже когда власти города поставили здесь светофор, ситуация особо не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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