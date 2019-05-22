2019-05-22T10:00:13+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Ростовской области: обещают ливни с грозой и градом

Погода испортится в ближайшие часы
Ольга ГОПАЛО
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Погода испортится в ближайшие часы.Погода испортится в ближайшие часы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Штормовое предупреждение разослало Главное Управлении МЧС России по Ростовской области. Погода изменится в ближайшие два-четыре часа среды, 22 мая. Так, ожидаются сильные дожди, град, ливни с грозой. При этом сила шквалистого ветра может достигать 23 метров в секунду. Непогода продолжится и на следующий день, 23 мая. Температура воздуха в Ростове-на-Дону будет достигать в дневные часы плюс 19 градусов. При этом дожди зарядят в донской столице до конца недели. Максимальная температура воздуха в эти дни до плюс 23 градусов выше нуля.

Ростовчан просят быть осторожными и внимательными. В частности, не оставлять машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Кроме того, по-возможности, не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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