Откуда долги: тренерский штаб Бердыева требует с "Ростова" премиальные на 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-22T11:11:42+03:00

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Несколько тренеров, входивших в штаб Курбана Бердыева, когда он работал в футбольном клубе "Ростов" (декабрь 2014 - август 2016), предъявили "желто-синим" финансовые претензии. Наставникам якобы не выплатили премиальные. Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", речь идет о сумме около 100 миллионов рублей.

В самом клубе удивлены подобными обращениями, в руководстве ростовской команды знали об этих долгах, но по бухгалтерским документам суммы были гораздо скромнее. Да и отношения у помощников Бердыева с прежним местом работы достаточно теплые. В любом случае в клубе обещали разобраться в ситуации, но на это, естественно, потребуется некоторое время.

Добавим, что перед каждым трансферным окном у "Ростова" всплывают долги 2014–2017 годов, из-за которых у клуба возникают регулярно возникают проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU