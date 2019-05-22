В Ростовской области жертвами клещей стали 2,3 тысячи человек

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-22T11:50:44+03:00

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В Ростовской области жертвами клещей стали 2 295 человек. Все они обратились в больницы. Известно, что почти треть из них - 805 человек, дети и подростки в возрасте до 14 лет. В региональном Управлении Роспотребнадзора, где и озвучили статистику, сообщили - цифры хоть и большие, но не превышают многолетних показателей.

Горожанам советуют, отправляясь на природу, внимательно проводить взаимоосмотры, выбирать одежду с манжетами, а также пользоваться спецсредствами защиты. При укусах клещей обращаться в больницу. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека - кисти или предплечья рук, а также ноги, они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго - в среднем около получаса, выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить кровопийцу до того, как он начнет кровососание.

- Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, - говорят в Управлении. - Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU