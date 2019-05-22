Тур по автосалонам Ростова: хорошая возможность купить автомобиль своей мечты

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-22T12:01:17+03:00

«Комсомолка» приглашает ростовчан на бесплатную экскурсию по пяти автосалонам

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Всех ростовчан, которые хотят приобрести новый автомобиль по выгодной цене, «Комсомольская правда» приглашает 26 мая в «Тур по автосалонам Ростова».

Участники тура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом!

Комфортабельный автобус повезет будущих автовладельцев по автосалонам «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» (автомобили KIA и RENAULT), «МОДУС» (HYUNDAI и GEELY), «Гедон-Аксай» (VOLKSWAGEN) и «Эскадра» (SKODA).

Специалисты расскажут участникам о новых моделях, акциях и условиях кредитования. Можно будет протестировать понравившиеся автомобили и задать специалистам любые вопросы. Для участников тура будет много уникальных специальных предложений по покупке автомобилей.

Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Поторопитесь! Регистрация осуществляется до 24 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU