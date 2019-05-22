Тур по автосалонам Ростова: хорошая возможность купить автомобиль своей мечты
Всех ростовчан, которые хотят приобрести новый автомобиль по выгодной цене, «Комсомольская правда» приглашает 26 мая в «Тур по автосалонам Ростова».
Участники тура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом!
Комфортабельный автобус повезет будущих автовладельцев по автосалонам «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» (автомобили KIA и RENAULT), «МОДУС» (HYUNDAI и GEELY), «Гедон-Аксай» (VOLKSWAGEN) и «Эскадра» (SKODA).
Специалисты расскажут участникам о новых моделях, акциях и условиях кредитования. Можно будет протестировать понравившиеся автомобили и задать специалистам любые вопросы. Для участников тура будет много уникальных специальных предложений по покупке автомобилей.
Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.
Поторопитесь! Регистрация осуществляется до 24 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU