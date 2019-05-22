Ростов-на-Дону вошел в ТОП-5 самых популярных городов для летнего отдыха в России
Южная столица замкнула пятерку наиболее популярных у туристов городов для отдыха предстоящим летом в России — за исключением, сразу стоит оговориться, курортов.
Как следует из результатов исследования, проведенного экспертами одного из популярных отечественных сервисов бронирования отелей, наиболее длительные летние поездки в Санкт-Петербург, далее следуют Москва, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону.
По оценке специалистов, россияне планируют, в среднем, проводить в поездках по городам страны от двух дней до недели и потратить на проживание от 1,7 до 3,1 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего будет снять номер в отеле и квартиру в Краснодаре — в среднем, там придется заплатить 1,7 тысячи рублей в сутки, дороже прочих, что логично, — в Москве (3,1 тысячи рублей в сутки).
Уточняется, что рейтинг составлен на основе данных по бронированию с 1 июня по 31 августа.
ТОП-5 ГОРОДОВ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПОЕЗДОК
1. Санкт-Петербург - 2,6 тысяч рублей в сутки / 7 суток*
2. Москва — 3,1 тысяча рублей / 4 суток
3. Казань — 2,2 тысячи рублей / 3,5 суток
4. Краснодар — 1,7 тысяч рублей / 3 суток
5. Ростов-на-Дону — 1,8 тысяч рублей / 2 суток
*Средняя цена за номер (аренду квартиры в сутки) / среднее время для отдыха в городе
ИСТОЧНИК KP.RU