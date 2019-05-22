В Ростове-на-Дону ГИБДД проводит масштабную спецоперацию против таксистов-нелегалов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-22T13:48:51+03:00

Официально в Ростове-на-Дону зарегистрированы примерно три тысячи такси, в реальности же их значительно больше. Фото: УГИБДД по РО.

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В южной столице стартовала масштабная спецоперация госавтоинспекции по выявлению нелегальных таксистов, которая продлится полмесяца — до 4 июня.

- По официальным данным, в регионе зарегистрировано свыше 14,5 тысячи такси, примерно три тысячи из которых — непосредственно в самом Ростове-на-Дону, - рассказали «Комсомольской правде» в региональном управлении ГИБДД. - Но, на самом деле, ежедневно в рейсы выезжает больше машин, чем их должно быть по документам, потому что многочисленные «серые» диспетчерские службы и интернет-сервисы, принимающие заказы, привлекают частников-нелегалов, не имеющих лицензии на право перевозки и, зачастую, вообще без необходимого опыта работы. Соответственно — они не обеспечивают ни должного качество обслуживания, ни безопасности пассажиров.

В качестве подтверждения в ведомстве приводят данные: с начала года только в самой южной столице произошло уже десять серьезных ДТП с участием «бомбил», в которых получили травмы пятнадцать человек.

- За первый день операции инспекторы совместно со специалистами областного Минтранса уже выявили и пресекли два десятка правонарушений в этой сфере: таксисты ездили без страховки, без ремней безопасности, возили пассажиров с риском для их жизни, - отметили в ГИБДД. - Кстати, более половины нарушителей сели за руль без предрейсового медосмотра — и за это тоже выписаны штрафы, от 5 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU