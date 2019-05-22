В Ростове-на-Дону улица Лекальная станет односторонней

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-22T14:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент автодорог Ростова-на-Дону распространил официальное сообщение об изменении движения по Лекальной. С 15 июня она станет односторонней на участке от улицы 20-я Линия до 22-й Линии. Это связано с проведением «мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения».

Также стало известно, что с 15 июня будет запрещено движение грузовых транспортных средств на Таврической (от Подтелкова до переулка Джамбульский). Речь идет о грузовиках весом свыше 8 тонн.

Водителей просят корректировать маршруты передвижения в связи с вышеуказанными изменениями.

ИСТОЧНИК KP.RU