В Ростове-на-Дону улица Лекальная станет односторонней
Водителей просят внимательнее смотреть на знаки
Мэрия сообщила об корректировке движения в Ростове-на-Дону.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Департамент автодорог Ростова-на-Дону распространил официальное сообщение об изменении движения по Лекальной. С 15 июня она станет односторонней на участке от улицы 20-я Линия до 22-й Линии. Это связано с проведением «мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения».
Также стало известно, что с 15 июня будет запрещено движение грузовых транспортных средств на Таврической (от Подтелкова до переулка Джамбульский). Речь идет о грузовиках весом свыше 8 тонн.
Водителей просят корректировать маршруты передвижения в связи с вышеуказанными изменениями.
ИСТОЧНИК KP.RU