Ростовские гандболистки стали чемпионками России
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал победителем Чемпионата России. Причем, третий раз подряд. Очередную победу донские спортсменки одержали накануне, 21 мая, обыграв команду из Тольятти со счетом 29:26.
Известно, что открыли счет противники ростовских гандюолисток. Но уже на пятой минуте дончанки «распечатали» ворота соперника. На один мяч вперед наша команда вышла во второй половине тайма.
- Последние минуты были как качели - дистанция в счете то увеличивалась, то сокращалась. Соперник чуть поостыл и начал двигаться медленнее, - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон». - За тридцать секунд до свистка Александр Хомутов взял тайм-аут, видимо, захотев приободрить команду при счете 29:26. После тайм-аута на площадке появилась Елена Сливинская, для которой этот матч был последним в карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU