Ростовские гандболистки стали чемпионками России

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-22T14:47:55+03:00

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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал победителем Чемпионата России. Причем, третий раз подряд. Очередную победу донские спортсменки одержали накануне, 21 мая, обыграв команду из Тольятти со счетом 29:26.

Известно, что открыли счет противники ростовских гандюолисток. Но уже на пятой минуте дончанки «распечатали» ворота соперника. На один мяч вперед наша команда вышла во второй половине тайма.

- Последние минуты были как качели - дистанция в счете то увеличивалась, то сокращалась. Соперник чуть поостыл и начал двигаться медленнее, - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон». - За тридцать секунд до свистка Александр Хомутов взял тайм-аут, видимо, захотев приободрить команду при счете 29:26. После тайм-аута на площадке появилась Елена Сливинская, для которой этот матч был последним в карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU