В Ростовской области сотрудники МЧС проверяют свыше 900 лагерей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-22T15:26:33+03:00

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В Ростовской области идет масштабная проверка оздоровительных лагерей. Как сообщила служба спасения, началась подготовка к открытию 914 объектов детского отдыха, в том числе 39 с круглосуточным пребыванием (три палаточных лагеря) и 875 "дневных" лагерей на базе школ и дошкольных учреждений. Спасатели говорят, что после того, как они дадут «добро» на открытие, во избежания несчастных случаев намерены регулярно проводить профилактические мероприятия.

- Для обеспечения безопасности объектов детского отдыха расположенных на территории Ростовской области планируется привлечь группировку сил и средств численностью более 1000 человек, а также около 300 единиц техники, - поясняют в МЧС России по РО.

Напомним, официально летний сезон открывается 1 июня, а закрывается в последний день лета.

ИСТОЧНИК KP.RU