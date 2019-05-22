2019-05-22T16:10:13+03:00
Происшествия

В Ростовской области женщина проникла через окно в частный дом, откуда стащила баян

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские нашли баян.Полицейские нашли баян.
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В Тацинском районе под следствием оказалась местная жительница, которую считают причастной к краже музыкального инструмента. Согласно официальной версии, злоумышленница через открытое окно залезла в чужое жилище: она искала ценные вещи, а нашла два кошелька и баян. Решив не отказываться от добычи, женщина прихватила и музыкальный инструмент.

Хозяин поднял тревогу, когда вернулся домой и обнаружил бардак, а главное - отсутствие его любимого баяна. На место прибыла следственно-оперативная группа, которой достаточно быстро удалось вычислить личность подозреваемой.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в правоохранительных органах РО, добавив, что инструмент вернут владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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