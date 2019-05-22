2019-05-22T16:48:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за Дня славянской письменности и культуры автобусы поедут по другому

Схему движения общественный транспорт изменит почти на сутки
Ольга ГОПАЛО
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Схему движения общественный транспорт изменит почти на сутки.Схему движения общественный транспорт изменит почти на сутки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону общественный транспорт, который курсирует по центру города изменит схему движения. Произойдет это с 06:00 24 мая до 05:00 следующего дня. Причина - проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

Как рассказали в Департаменте транспорта донской столицы, движение автобусов №8 будет осуществляться по схеме: ул. Московская – пр. Буденновский – ул. Тургеневская – пр. Ворошиловский и далее по маршруту; в обратном направлении: пр. Ворошиловский – ул. Московская – пер. Газетный – ул. Темерницкая и далее по маршруту.

Транспорт под номерами №№2, 12, 51, 60, 60а, 61 поедет так: пр. Буденновский – ул. Станиславского (Западный разворот) – пер. Островского – ул. Московская – пр. Буденновский и далее по маршрутам, по автобусным маршрутам №№ 1, 2а, 31, 65, 77, 92, 92а - по схеме: пр. Ворошиловский – ул. Темерницкая – пер. Семашко – ул. Московская – пр. Ворошиловский и далее по маршрутам.

А автобусы №№5, 22, 39, 42, 45, 49, 83 будут ездить по такому маршруту пр. Ворошиловский – ул. Темерницкая – пр. Буденновский и далее по маршрутам, по автобусным маршрутам №№33, 35, 47, 58, 78, 90, 99 - по схеме: пр. Буденновский – ул. Серафимовича – пр. Ворошиловский и далее по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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