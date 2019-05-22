2019-05-22T16:59:51+03:00
Общество

В Новочеркасске двухлетний ребенок ушел из дома, пока родители спали

Полицейские вернули беглеца домой
Ольга ГОПАЛО
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Полицейские вернули беглеца домой. Фото: ГОПАЛО Ольга.Полицейские вернули беглеца домой. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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По доброму закончилась история, которая произошла в городе Новочеркасске Роствоской области.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, к стражам порядка обратился местный житель. За руку он привел в отдел двухлетнего мальчика. Ребенок бродил по улице в центре города. Дяденьке он рассказал, что потерялся. Тогда бдительный горожанин решил проявить ответственность и обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что родители мальчика когда легли спать, оставили входную дверь в квартире открытой.

В итоге, люди в погонах передали малыша маме. А в отношении родителей даже составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, они предупредили их и об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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