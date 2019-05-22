Аферист обманул жительницу Таганрога на 270 тысяч рублей, вручив ей банкноты из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-22T17:06:08+03:00

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В Таганроге местные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Хитрец, обходя частные дома и квартиры представлялся сотрудником социальной службы, он рассказывал пенсионерам про субсидии и выплаты, а между делом просил разменять деньги. По словам пострадавшей, она согласилась помочь, как ей казалось, честному человеку.

- Гражданин попросил разменять 270 тысяч рублей мелкими купюрами, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Взамен злоумышленник передал потерпевшей купюры номиналом по 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время она обнаружила, что полученные банкноты - билеты «банка приколов».

Пенсионерка тут же позвонила в полицию. Как оказалось, ее обманул 42-летний житель Неклиновского района, который был судим за мошенничество. Пострадавшая не единственная его жертва, ранее по той же схеме он выманил 150 тысяч рублей у другой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU