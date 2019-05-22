2019-05-22T17:09:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за незаконную продажу лекарств

А аптекаря уволили
Ольга ГОПАЛО
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Одну из ростовских аптек проверила прокуратура. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.Одну из ростовских аптек проверила прокуратура. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.
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В одну из аптек в городе Ростове-на-Дону с проверкой нагрянули сотрудники прокуратуры Ворошиловского района донской столицы. В частности, им было необходимо выяснить, как там соблюдают закон о продаже лекарственных препаратов для медицинского применения.

Оказалось, что в обход закона фармацевт продавала клиентам сильнодействующие препараты без предъявления на них рецепта. Как пояснили в областной прокуратуре, в общей сложности речь шла о 16 упаковках.

В итоге, руководителю коммерческой организации было выписано предписание об устранении нарушений. Тот отчитался, что аптекарь был уволен за проступок, а заведующая аптеки понесла дисциплинарное наказание.

Кроме того, за грубое нарушение законов о лицензировании надзорное ведомство привлекло его и к административной ответственности. Сумма штрафа не называется, однако минимальный его размер, согласно законодательству, составляет четыре тысячи рублей, а максимальный - двести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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