В Ростове-на-Дону бухгалтера оштрафовали за нарушение сроков оплаты муниципальных контрактов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-22T17:27:52+03:00

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В Ростове-на-Дону к административной ответственности привлекли главного бухгалтера одной из городских поликлиник. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В частности, сотрудника госчреждения подозревали в том, что она нарушила сроки оплаты муниципальных контрактов. Так, с одним из коммерсантов был заключен контракт на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории. Однако бухгалтер провела оплату с нарушением установленного срока. Похожий инцидент случился и с другим поставщиком.

В итоге, главному врачу поликлиники выдали представление, а его результатом стал штраф.

Напомним, почти шесть лет назад бухгалтер гимназии украл шесть миллионов рублей и купил себе «Инфинити». Оказалось, что мужчина списал деньги якобы под новые металлопластиковые окна. Однако заподозрив неладное, руководитель школы попросила помощи у сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU