2019-05-22T17:41:31+03:00
Общество

В дни проведения в школах Последнего звонка в Ростовской области запретят продажу спиртного

Впрочем, на кафе, бары и рестораны ограничения не распространяются
Александр СТЕПАНОВ
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В некоторых муниципалитетах запрет продлится все три дня.В некоторых муниципалитетах запрет продлится все три дня.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ростовской области на время проведения в школах «Последнего звонка» вводится мораторий на продажу алкогольной продукции, сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

- Запрет розничной торговли спиртным в дни проведения выпускных мероприятиях в школах определяется по выбору муниципалитетов - 23, 24 или 25 мая, в зависимости от даты проведения последних звонков, - отметила Теларова.

К примеру, 23 мая запрет будет действовать в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах, а также в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Орловском, Песчанокопском, Сальском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском и Чертковском районах.

24 мая — в Боковском, Вернедонском, Волгодонском, Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Кашарском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском,

Тацинском районах.

25 мая — в Гуково, Зверево, Белокалитвинском, Веселовском, Зерноградском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

Вместе с тем, в некоторых муниципалитетах, где Последний звонок в школах пройдет не одновременно, ограничение растянется на несколько дней: в Азовском районе (22, 23 и 25 мая), Дубовском (23 и 24 мая), Октябрьском (23 и 24 мая), Советском (24 и 25 мая) и Шолоховском (23 и 24 мая).

Впрочем, запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения общепита — кафе, бары, рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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