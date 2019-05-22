В Ростовской области ищут 47-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-22T17:53:14+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 47-летний Сергей Кравченко. Известно, что он пропал чуть больше недели назад - 16 мая этого года. В тот день мужчина вышел из своего дома, который расположен в поселке Роговский Егорлыкского района Дона.

- В день исчезновения он был одет в синюю майку, синюю рубашку в с длинным рукавом, темно-синее трико, а также черные плетенные сандали, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины примерно 180-185 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о местонахождении Сергея Васильевича, то необходимо позвонить по телефонам, указанным ниже, рассказав о том, где он может находиться.

АЛЛО!

Куда звонить

Телефон: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU