В Ростовской области ищут 47-летнего мужчину
В Ростовской области в розыск объявлен 47-летний Сергей Кравченко. Известно, что он пропал чуть больше недели назад - 16 мая этого года. В тот день мужчина вышел из своего дома, который расположен в поселке Роговский Егорлыкского района Дона.
- В день исчезновения он был одет в синюю майку, синюю рубашку в с длинным рукавом, темно-синее трико, а также черные плетенные сандали, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины примерно 180-185 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о местонахождении Сергея Васильевича, то необходимо позвонить по телефонам, указанным ниже, рассказав о том, где он может находиться.
АЛЛО!
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Телефон: 8-800-700-54-52 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU