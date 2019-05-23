2019-05-23T09:04:42+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону горело кафе на левом берегу Дона

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На левом берегу горело кафеНа левом берегу горело кафе
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В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства пожара, который произошел на левом берегу. Как сообщили в службе спасения, утром 23 мая загорелось кафе на улице Левобережной.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по РО. - В тушении участвовали 20 человек, которые задействовали шесть единиц техники. Они справились с огнем за 20 минут.

Во время происшествия никто не пострадал, к работе уже приступили эксперты, которые установят причину возгорания.

Напомним, пять лет назад на левом берегу горел "Петровский причал". Крупный пожар, о котором говорил весь город, тушили в течение десяти часов. Ценой огромных усилий удалось "отбить" от пламени гостиницу, а вот ресторан и знаменитый фрегат - один из символов Ростова - спасти не удалось. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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