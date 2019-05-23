2019-05-23T09:14:20+03:00
Общество

Губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу

Предполагается, что будет составлен специальный реестр
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Ростове-на-Дону реестр уже начали создаватьВ Ростове-на-Дону реестр уже начали создаватьФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Громкое заявление прозвучало во время заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Обсуждая проблему самозастроя, Василий Голубев поручил каждому муниципалитету сформировать реестр самовольно построенных объектов (в Ростове он уже создается), чтобы донские власти понимали масштаб проблемы.

- Надо видеть полную картину самовольно построенных объектов, - подчеркнул Василий Голубев. - Работу требуется провести по всей области. Это в интересах абсолютно всех! Часто начинаются споры между субъектами строительства: и теми, кто живет, и теми, кто пытается строить. Еще раз напоминаю, что самовольно построенный объект подлежит сносу.

Как уточнили в правительству, реестр будет составлен в рамках геоинформационной системы, что позволит быстро отслеживать самовольно возведенные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел для 13,3 тысячи школьников
«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой
Нужно 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону четырехлетняя Меланья нуждается в лечении и реабилитации
«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман
В Ростовской области мужчина до смерти забил ремнем пятилетнюю падчерицу
Пьяный житель Ростовской области сжег заживо двух детей и беременную девушку
Аэропорт Платов эвакуировали из-за звонка о готовящемся взрыве
Нужно больше флагов: ростовчанин раскритиковал праздничное убранство донской столицы
«Ростелеком» обеспечил интернетом молодежный форум «Молодая волна»
В Ростове-на-Дону проведут клинические исследования лекарства от рака
План на пятилетку: в Ростове-на-Дону построят спортивный ледовый каток
Ростовский долгострой на Гвардейской площади защищают от разрушения
В Ростове-на-Дону горело кафе на левом берегу Дона
На трассе в Ростовской области грузовик снес две легковушки: двое погибших