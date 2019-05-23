Губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-23T09:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкое заявление прозвучало во время заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Обсуждая проблему самозастроя, Василий Голубев поручил каждому муниципалитету сформировать реестр самовольно построенных объектов (в Ростове он уже создается), чтобы донские власти понимали масштаб проблемы.

- Надо видеть полную картину самовольно построенных объектов, - подчеркнул Василий Голубев. - Работу требуется провести по всей области. Это в интересах абсолютно всех! Часто начинаются споры между субъектами строительства: и теми, кто живет, и теми, кто пытается строить. Еще раз напоминаю, что самовольно построенный объект подлежит сносу.

Как уточнили в правительству, реестр будет составлен в рамках геоинформационной системы, что позволит быстро отслеживать самовольно возведенные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU