Ростовский долгострой на Гвардейской площади защищают от разрушения

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-23T10:13:33+03:00

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Знаменитый ростовский долгострой на Гвардейской площади продолжит мозолить глаза горожан своим 18-этажным "скелетом". В настоящее время работы на нем приостановлены, и само здание выглядит так, будто строители его забросили.

- В ходе проведенной проверки установлено, что строительная площадка указанного объекта не огорожена: въездные ворота не оборудованы запирающим устройством, имеются повреждения металлического ограждения, кирпичных стен, в результате чего возможен свободный доступ на строительную площадку посторонних лиц. Объект не охраняется, - сообщили в Прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство направило иск в Ленинский районный суд Ростова об обеспечении консервации стройки и требования прокурора были удовлетворены. Добавим, что консервация — это определенные защитные мероприятия, направленные предотвращение разрушения здания.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала об этом долгострое. Ранее в этом здании планировалось создать 22-этажный бизнес-центр «А»-класса Don Capital. Проект стартовал еще в 2006 году, однако спустя некоторое время строительство было приостановлено. Долгое время городские власти не могли найти того, кто бы взялся за его реанимацию, но, судя по всему, обязанность привести город в нормальный вид к ЧМ-2018 заставила ускорить процесс поиска инвестора. Потом появилась информация, что "скелет" многоэтажки превратится в гостиничный комплекс сети Holiday Inn с частными апартаментами.

ИСТОЧНИК KP.RU