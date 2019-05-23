План на пятилетку: в Ростове-на-Дону построят спортивный ледовый каток

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-23T10:30:18+03:00

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В 2024-ом в Ростове появится новый тренировочный ледовый каток, сообщили в правительстве донского региона. До этого года в развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области будет вложено 1,7 миллиарда рублей. Так, например, в южной столице построят физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион с искусственным покрытием и два крытых манежа, в Шахтах и Константиновске также появятся новые спорткомплексы, а в Таганроге - еще один стадион.

Чиновники подчеркнули, что на развитие инфраструктуры спорта активно привлекаются внебюджетные инвестиции. В 2018 году бизнес вложил в эту сферу более миллиарда рублей. За счет этих средств возведено, отремонтировано или реконструировано более 60 спортивных объектов. В результате увеличилась доля людей, кто систематически занимается физкультурой и спортом. Сейчас это 1,8 миллиона человек, или 44,8% от общей численности жителей Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU