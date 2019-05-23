В Ростове-на-Дону проведут клинические исследования лекарства от рака

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-23T10:50:44+03:00

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В Ростове-на-Дону будут тестировать первое отечественное лекарство от рака. Недавно Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования безопасности и эффективности препарата "Алофаниб", созданного в России. Об этом сообщило Российское общество клинической онкологии. Новое лекарство будут давать больным раком желудка, которым не помогли все стандартные методы лечения. Определены города, где будут проходить исследования: Москва, Петербург, Ростов и Омск.

- Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает четвертое и шестое место у мужчин и женщин соответственно. К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около года, - отмечает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии, профессор Сергей Тюляндин.

ИСТОЧНИК KP.RU