«Ростелеком» обеспечил интернетом молодежный форум «Молодая волна»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-23T11:17:56+03:00

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«Ростелеком» обеспечил работу молодежного форума «Молодая волна», состоявшегося с 10 по 19 мая в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района Ростовской области. Компания организовала проводной интернет для работы дирекции, бесплатный Wi-Fi для участников, а также установила специальный шатер, работавший как образовательная и развлекательная площадка.

За две смены – областную и окружную – форум посетили более 1500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые прошли конкурсный отбор. Ребята учились создавать и воплощать социальные проекты, работали на творческих площадках и практиковали здоровый образ жизни – каждое утро в лагере начиналось с зарядки у моря с известным фитнес-тренером. А в перерывах между занятиями и по вечерам местом встреч становился шатер «Ростелекома», где проходили обучающие лекции, мастер-классы по электронной музыке, онлайн-общение с друзьями из других регионов, интерактивные игры.

«Площадка форума находится довольно далеко от города, и «Ростелеком» – единственная компания, которая смогла обеспечить нас быстрым интернетом в селе Натальевка. Обучение современной молодежи немыслимо без цифровых услуг. Для нас важна динамика: в этом году, впервые в масштабах страны мы собрали более 500 несовершеннолетних добровольцев со всего южного федерального округа, поэтому с каждым годом участие «Ростелекома» в форуме ощущается масштабнее и ярче», – отметил Юрий Лескин, председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области.

Перед участниками на мероприятии выступили эксперты: известные ученые, политики, психологи, телеведущие и спортсмены. Образовательная программа включала следующие направления: «ЗаЗОЖ», «ВКультуре», «С любовью к Дону», «Содружество», «Веселые и находчивые», «МЕдиаЛюди» и «Курс молодого лидера».

«Ростелеком» – инфраструктурный оператор, и наша миссия – обеспечивать выход в сеть там, где он необходим. На «Молодой волне» собрались думающие и амбициозные подростки, за которыми будущее развитие нашего общества. И мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и в формировании у участников эмоциональной связи с новыми технологиями, которые помогут вовлечь молодежь во все лучшее, что может предложить цифровое общество», – поделился Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2019 году «Молодая волна» состоялась в седьмой раз. Инициаторами события стали сами старшеклассники, обратившиеся к губернатору региона с идеей форума для несовершеннолетних подростков. За «Молодой волной» для совершеннолетней молодежи осенью этого года последует форум «Ростов», который также ежегодно поддерживает «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU