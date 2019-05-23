2019-05-23T11:48:23+03:00
Общество

Нужно больше флагов: ростовчанин раскритиковал праздничное убранство донской столицы

В Краснодаре, по его мнению, дела с этим обстоят лучше
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Игоря Тращеева с сайта "Активный ростовчанин".Фото Игоря Тращеева с сайта "Активный ростовчанин".
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Праздничное оформление Ростова-на-Дону перед 270-летием города подверглось критике. Некий Игорь Тращеев на сайте местных инициатив "Активный ростовчанин" написал, что с каждым годом от праздничного убранства южной столицы все больше хочется плакать.

- Ранее были объемные плакаты, множество флагов, в городе чувствовался праздник. Денежные средства, судя по ответам, тратятся не в меньшем объеме, но этого просто незаметно, - рассуждает мужчина. - Главная площадь города и улица Садовая вообще без какого либо вида. Раньше на Театральной площади вокруг комплекса воинам-освободителям было множество флагов, между опорами освещения висели гирлянды из ламп, на "Стелла-Банке" вешали огромные баннер, возле театра Горького - большие конструкции с флагами. Увы, в настоящее время этого нет. На Большой Садовой вешают баннеры-уголки на столбах. Для кого? Их не видно за деревьями. Ранее вешались длинные растяжки на всю опору. Были растяжки над дорогой, были разные гирлянды.

Для сравнения горожанин привел в Краснодар с его улице Красной. Да даже Аксай, Новочеркасск или поселок Янтарный украшаются, по его мнению лучше. При этом мужчина не высказал никаких предложений, а просто раскритиковал ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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