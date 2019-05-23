Аэропорт Платов эвакуировали из-за звонка о готовящемся взрыве

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-23T14:05:54+03:00

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Сегодня, 23 мая, в ростовском аэропорту Платов произошла эвакуация персонала и пассажиров. В двенадцатом часу дня сотрудникам воздушной гавани поступил звонок о заминировании здания. В зале ожидания прозвучал тревожный сигнал, и всем присутствовавшим пришлось выйти наружу. На место прибыли экстренные службы и силовики, но после проверки информация об угрозе не подтвердилась. Кинологи не обнаружили взрывчатки.

Из-за ложного минирования работа аэропорта была приостановлена на несколько минут. Некоторые рейсы вылетели или приземлились с задержкой. Сейчас Платов работает в штатном режиме. Рейсы осуществляются по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU