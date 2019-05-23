Пьяный житель Ростовской области сжег заживо двух детей и беременную девушку

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-23T14:09:32+03:00

Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы

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Региональный следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя станицы Егорлыкской. Он поджег дом, в котором находилась его семья. Спастись удалось не всем.

- По версии следствия, 29 июня прошлого года обвиняемый после бытового конфликта со своей сожительницей, действуя умышленно, разлил в коридоре дома горючую жидкость – бензин, после чего поджег его, - рассказали в СУ СК России по РО.

Во время пожара сожительнице удалось выбежать, погибли ее дочери (6, 8 и 17 лет), старшая из которых ждала первенца. Сразу после трагедии мужчину задержали (он попал в больницу с ожогами) и предъявили обвинение в убийстве и уничтожении имущества.

Соседи рассказывают, что мужчина часто устраивал пьяные разборки, из-за чего сожительница планировала его попросить за дверь, но всегда прощала, когда он просил его не выгонять.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU