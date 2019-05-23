2019-05-23T16:18:09+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина до смерти забил ремнем пятилетнюю падчерицу

Изуверу грозит до 20 лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчину будут судить за убийство малышкиМужчину будут судить за убийство малышкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростовской области перед судом предстанет 33-летний житель Родионово-Несветайского района. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Жертвой подозреваемого стала пятилетняя девочка, которую он решил "воспитать" ремнем. Предыстория преступления была такова: днем мужчина заставлял малышку учить алфавит, будучи ею недовольным, поставил в угол, после чего пошел на подработку, где выпил. Уже в полночь, вернувшись домой, он обнаружил девочку в кровати, что его возмутило.

- По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес дочери своей сожительницы множественные удары руками, а также ремнем с закрепленной металлической пряжкой, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Его пытались остановить мать ребенка и ее старший сын, но он никого не слышал. Тогда женщина побежала за помощью к родителям сожителя, с которыми и вернулась. По дороге они вызвали скорую. Девочка умерла от многочисленных ударов по голове и туловищу в машине скорой.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он вину признает, утверждает, что всему виной алкоголь. Не исключено, что мать ребенка будет лишена родительских прав, на данный момент идет сбор материала, который будет представлен в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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