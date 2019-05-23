Нужно 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону четырехлетняя Меланья нуждается в лечении и реабилитации

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-23T15:39:43+03:00

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Ростовчанке Меланье Попудренко почти пять лет, всю свою жизнь эта улыбчивая девочка сражается с тяжелым диагнозом (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции - автр). При рождении ей поставили несколько диагнозов, одним из которых стал детский церебральный паралич.

- На сроке 38 недель у меня поднялось давление, я связалась с врачом, который меня наблюдал, и рассказала о ситуации, - рассказала мама девочки. - Мне было сказано выпить таблетку и с утра приехать с анализами. Утром мне сделали УЗИ и выяснилось, что ребенок находится в критическом состоянии. Сразу было выполнено экстренное кесарево сечение. Милаша, изначально не заплакала, были проведены реанимационные действия и сразу подключили к искусственной вентиляции легких.

С тех пор идет борьба с недугом. Родным со многим удалось справиться собственными силами, врачи говорят о том, что ребенок перспективный и есть большие шансы Милашу вывести в норму. Для этого необходима постоянная работа с разными специалистами : логопед, диффектолог, эрготерапевт, психокоррекция, ЛФК, массаж, но возможности семьи, которая вынуждена все эти годы брать кредиты, уже исчерпаны. Родные будут рады любой помощи.

ВНИМАНИЕ!

Начался сбор для на 2 курса реабилитации в Ростове-на-Дону в центры "Счастье мое" и "Путь к мечте", сумма составляет 137 000 рублей, собрано - 30 000. Карта для помощи Сбербанк 4276 5205 6016 0091 Виктория Григорьевна П.

ИСТОЧНИК KP.RU