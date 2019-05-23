«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман
Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. Не успели улечься страсти по поводу того, что ростовчанка возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России, как уже новый повод для разговоров. На своей странице в Инстаграм жгучая брюнетка опубликовала фото в откровенном наряде.
- Лето! Я люблю тебя, - подписала кадр модель, которая стоит на нем спиной в откровенных трусиках.
Подписчики оценили фотографию, поставив под ней больше 17 тысяч лайков. Кроме того, там же и сотни комментариев от поклонников со всех стран мира на разных языках. В числе них были и такие откровения: «Божественно хороша!», «Недостижимо красива!», «Само совершенство!», « Идеальная и восхитительная!», «Бесконечно прекрасна!» и «Да здравствуют Машины булочки самые лучшие».
- Я думаю, все любят лето... И мечтают о лете... И мечтают провести его с... Марией... - написал один из интернет-комментаторов.
- На сердечко похоже, если фото перевернуть, - внимательно пригляделся к фотошедевру еще один фанат модели.
ИСТОЧНИК KP.RU