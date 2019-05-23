2019-05-23T15:35:21+03:00
Общество

«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман

Под снимком модели уже больше 17 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком модели уже больше 17 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Под снимком модели уже больше 17 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. Не успели улечься страсти по поводу того, что ростовчанка возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России, как уже новый повод для разговоров. На своей странице в Инстаграм жгучая брюнетка опубликовала фото в откровенном наряде.

- Лето! Я люблю тебя, - подписала кадр модель, которая стоит на нем спиной в откровенных трусиках.

liman_marialiman_maria
Лето Я люблю тебя
17645 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики оценили фотографию, поставив под ней больше 17 тысяч лайков. Кроме того, там же и сотни комментариев от поклонников со всех стран мира на разных языках. В числе них были и такие откровения: «Божественно хороша!», «Недостижимо красива!», «Само совершенство!», « Идеальная и восхитительная!», «Бесконечно прекрасна!» и «Да здравствуют Машины булочки самые лучшие».

- Я думаю, все любят лето... И мечтают о лете... И мечтают провести его с... Марией... - написал один из интернет-комментаторов.

- На сердечко похоже, если фото перевернуть, - внимательно пригляделся к фотошедевру еще один фанат модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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