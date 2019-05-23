«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой
На странице в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Причина этому - ее новая рубрика, в которой она рассказывает, как из нескольких вещей, которые может купить в популярном магазине, составить гардероб на все случаи жизни. На этот раз кадры со своим продеванием красавица подписала так:
- Мастер-класс по снятию с себя одежды и не балансированию на каблуках. Приятного просмотра!
Подписчики действительно оказались в восторге от увиденного: ролик за короткое время уже посмотрели 139 тысяч раз!
- Таня, как ты ходишь на таких каблуках? - попросила рассказать секрет изящной походки одна из поклонниц. - Я не могу ходить на таком тонком. Жутко не удобно.
Не исключено, что ответу на этот вопрос Татьяна посвятит один из своих следующих постов. Правда, не факт, что это будет скоро: пока перечитает тысячи комплиментов на своей странице - сколько времени пройдет?!
Среди них и такие признания: «Идеальная!», «Обожаю тебя, Танечка!», «Ты прелесть», «Вы как всегда великолепны», «Красотка» и «Девушка у Вас фантастическая фигура, харизма и женственность».
ИСТОЧНИК KP.RU