2019-05-23T15:46:05+03:00
Общество

«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой

Короткий видеоролик посмотрели больше 139 тысячи человек [видео]
ГОШЕВ Игорь
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На странице в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.На странице в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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На странице в Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Причина этому - ее новая рубрика, в которой она рассказывает, как из нескольких вещей, которые может купить в популярном магазине, составить гардероб на все случаи жизни. На этот раз кадры со своим продеванием красавица подписала так:

- Мастер-класс по снятию с себя одежды и не балансированию на каблуках. Приятного просмотра!

Подписчики действительно оказались в восторге от увиденного: ролик за короткое время уже посмотрели 139 тысяч раз!

- Таня, как ты ходишь на таких каблуках? - попросила рассказать секрет изящной походки одна из поклонниц. - Я не могу ходить на таком тонком. Жутко не удобно.

Не исключено, что ответу на этот вопрос Татьяна посвятит один из своих следующих постов. Правда, не факт, что это будет скоро: пока перечитает тысячи комплиментов на своей странице - сколько времени пройдет?!

Среди них и такие признания: «Идеальная!», «Обожаю тебя, Танечка!», «Ты прелесть», «Вы как всегда великолепны», «Красотка» и «Девушка у Вас фантастическая фигура, харизма и женственность».

kottovakottova
На странице в Инстаграм Мисс Россия Татьяны Котовой аншлаг.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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