2019-05-23T16:01:19+03:00
Общество

«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой

А еще спросила у подписчиков, куда ей отправиться отдыхать
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Полина Диброва в который раз решила удивить поклонников своей красотой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Полина Диброва в который раз решила удивить поклонников своей красотой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

«Миссис Россия» Полина Диброва из Ростова-на-Дону - сейчас красавица вместе со своими тремя детьми и мужем-шоуменом живут в столице, вот уже который день приятно удивляет подписчиков.

Так, на днях она поразила их в самое сердце фотографией в купальнике - в кадре от модели просто невозможно отвести взгляд, и на тебе новая работа - летняя фотосессия, на которой многодетная мать демонстрирует свои стройные загорелые ножки.

- Еще пара снимков с моей любимой фотосессии в Ростове, - подписала фотографии Полина. - В этом году еду с малышами в Сочи - Адлер. Друзья, кто там был или живет? Делитесь, чем занять себя, что посетить!

Надо сказать, что внимательные подписчики были удивлены выбору красавицы.

- Испанию променяли на Сочи? - спросил у Дибровой один из таких.

polinadibrovapolinadibrova
Ещё пара снимков с моей любимой фотосессии в Ростове
1550 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Обязательно посетите Дендрарий! Там очень красиво! - перешел от вопросов к советам другой.

- Я была в Адлере три года назад. Ходили на концерты. Катались на колесе обозрения и были в парке развлечений, - рассказала о своем опыте другая мамочка.

Но все же больше комментариев были посвящены комплиментам: ««Потрясающая фотография», «Какая вы красивая женщина», «Львица ты наша», «Красотка!» и «Полина, а Вам идет черный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел для 13,3 тысячи школьников
«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой
Нужно 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону четырехлетняя Меланья нуждается в лечении и реабилитации
«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман
В Ростовской области мужчина до смерти забил ремнем пятилетнюю падчерицу
Пьяный житель Ростовской области сжег заживо двух детей и беременную девушку
Аэропорт Платов эвакуировали из-за звонка о готовящемся взрыве
Нужно больше флагов: ростовчанин раскритиковал праздничное убранство донской столицы
«Ростелеком» обеспечил интернетом молодежный форум «Молодая волна»
В Ростове-на-Дону проведут клинические исследования лекарства от рака
План на пятилетку: в Ростове-на-Дону построят спортивный ледовый каток
Ростовский долгострой на Гвардейской площади защищают от разрушения
Губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу
В Ростове-на-Дону горело кафе на левом берегу Дона
На трассе в Ростовской области грузовик снес две легковушки: двое погибших