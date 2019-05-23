«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-23T16:01:19+03:00

Полина Диброва в который раз решила удивить поклонников своей красотой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

А еще спросила у подписчиков, куда ей отправиться отдыхать

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«Миссис Россия» Полина Диброва из Ростова-на-Дону - сейчас красавица вместе со своими тремя детьми и мужем-шоуменом живут в столице, вот уже который день приятно удивляет подписчиков.

Так, на днях она поразила их в самое сердце фотографией в купальнике - в кадре от модели просто невозможно отвести взгляд, и на тебе новая работа - летняя фотосессия, на которой многодетная мать демонстрирует свои стройные загорелые ножки.

- Еще пара снимков с моей любимой фотосессии в Ростове, - подписала фотографии Полина. - В этом году еду с малышами в Сочи - Адлер. Друзья, кто там был или живет? Делитесь, чем занять себя, что посетить!

Надо сказать, что внимательные подписчики были удивлены выбору красавицы.

- Испанию променяли на Сочи? - спросил у Дибровой один из таких.

polinadibrova Ещё пара снимков с моей любимой фотосессии в Ростове

- Обязательно посетите Дендрарий! Там очень красиво! - перешел от вопросов к советам другой.

- Я была в Адлере три года назад. Ходили на концерты. Катались на колесе обозрения и были в парке развлечений, - рассказала о своем опыте другая мамочка.

Но все же больше комментариев были посвящены комплиментам: ««Потрясающая фотография», «Какая вы красивая женщина», «Львица ты наша», «Красотка!» и «Полина, а Вам идет черный».

ИСТОЧНИК KP.RU