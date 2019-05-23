«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Миссис Россия» Полина Диброва из Ростова-на-Дону - сейчас красавица вместе со своими тремя детьми и мужем-шоуменом живут в столице, вот уже который день приятно удивляет подписчиков.
Так, на днях она поразила их в самое сердце фотографией в купальнике - в кадре от модели просто невозможно отвести взгляд, и на тебе новая работа - летняя фотосессия, на которой многодетная мать демонстрирует свои стройные загорелые ножки.
- Еще пара снимков с моей любимой фотосессии в Ростове, - подписала фотографии Полина. - В этом году еду с малышами в Сочи - Адлер. Друзья, кто там был или живет? Делитесь, чем занять себя, что посетить!
Надо сказать, что внимательные подписчики были удивлены выбору красавицы.
- Испанию променяли на Сочи? - спросил у Дибровой один из таких.
- Обязательно посетите Дендрарий! Там очень красиво! - перешел от вопросов к советам другой.
- Я была в Адлере три года назад. Ходили на концерты. Катались на колесе обозрения и были в парке развлечений, - рассказала о своем опыте другая мамочка.
Но все же больше комментариев были посвящены комплиментам: ««Потрясающая фотография», «Какая вы красивая женщина», «Львица ты наша», «Красотка!» и «Полина, а Вам идет черный».
ИСТОЧНИК KP.RU