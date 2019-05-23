В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел для 13,3 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-23T16:11:38+03:00

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В четверг, 23 мая, в Ростове-на-Дону прошел праздник «Последний звонок». В этом году школьный колокольчик прозвенел в общей сложности для 13 314 учеников, в числе которых чуть больше девяти тысяч это девятиклассники и выше четырех тысяч - ученики одиннадцатых классов.

Известно, что праздничные линейки прошли в 104 общеобразовательных учреждениях донской столицы. Ребят поздравили учителя, чиновники и родители.

К слову, в этот день по всему городу, согласно областному закону, запрещено продавать спиртное. Для предпринимателей за это предусмотрен крупный денежный штраф. Поэтому, для тех, кто хочет провести вечер с алкоголем, можно только наведаться в бар, ресторан или кафе,у которых есть лицензия на его продажу. правда, выносить алкоголь от туда будет нельзя

А у самих выпускников впереди - сдача экзаменов, а также поступление в вузы, колледжи и техникумы.

ИСТОЧНИК KP.RU