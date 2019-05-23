СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-23T16:30:37+03:00

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Ярмарка в Ростове-на-Дону 25 мая 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области. В частности, речь идет о поселке Верхнетемерницкий, где находится один из самых крупных гипермаркетов донской столицы.

Чиновники рассказали, что селяне будут ждать своего покупателя там. Обычно, речь идет о времени с восьми часов утра до 15:00 дня. Так, жители сельских районов нашей области представят горожанам хлебобулочные изделия, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, а также фрукты-овощи, соленья-варенья и другую вкусную продукцию.

Известно, что для селян такие ярмарки бесплатные, то есть платить за торговое место они не будут. За счет этого, ожидается, что цены на продукты для ростовчан будут чуть ниже рыночных.

ИСТОЧНИК KP.RU