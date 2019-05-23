В Ростовской области из аварийного жилья пообещали переселить свыше 8,8 тысячи жителей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-23T16:50:50+03:00

В Ростовской области совсем скоро новоселье будут справлять тысячи жителей. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Правда, произойдет это до 2025 года

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В Ростовской области совсем скоро новоселье будут справлять тысячи жителей. Об этом сообщили в региональном правительстве, сообщив о региональном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Правда, там речь идет об аварийной недвижимости, которая признана таковой с 2012 по 2017 годы.

В частности, планируется расселить свыше 8,8 тысячи человек. На эти цели готовы направить порядка 8,6 миллиарда рублей. А произойдет этого 2025-го.

Уже в ближайшие два года новоселье отметят 1 919 дончан, которых расселят из аварийного фонда, площадью 28,9 тысячи квадратных метров. На эти цели выделят более 1,3 миллиарда рублей.

По словам заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева, расселение жителей области из аварийного жилья является одной из приоритетных задач в работе министерства. И в настоящее время нарушений сроков плана мероприятий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU