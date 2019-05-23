2019-05-23T16:50:50+03:00
Общество

В Ростовской области из аварийного жилья пообещали переселить свыше 8,8 тысячи жителей

Правда, произойдет это до 2025 года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области совсем скоро новоселье будут справлять тысячи жителей. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростовской области совсем скоро новоселье будут справлять тысячи жителей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростовской области совсем скоро новоселье будут справлять тысячи жителей. Об этом сообщили в региональном правительстве, сообщив о региональном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Правда, там речь идет об аварийной недвижимости, которая признана таковой с 2012 по 2017 годы.

В частности, планируется расселить свыше 8,8 тысячи человек. На эти цели готовы направить порядка 8,6 миллиарда рублей. А произойдет этого 2025-го.

Уже в ближайшие два года новоселье отметят 1 919 дончан, которых расселят из аварийного фонда, площадью 28,9 тысячи квадратных метров. На эти цели выделят более 1,3 миллиарда рублей.

По словам заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева, расселение жителей области из аварийного жилья является одной из приоритетных задач в работе министерства. И в настоящее время нарушений сроков плана мероприятий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей
В Ростовской области брат и сестра пытались провезти чрез границу больше 145 тысяч долларов США
Ярмарка в Ростове-на-Дону 25 мая 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной
В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел для 13,3 тысячи школьников
«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой
Нужно 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону четырехлетняя Меланья нуждается в лечении и реабилитации
«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман
В Ростовской области мужчина до смерти забил ремнем пятилетнюю падчерицу
Пьяный житель Ростовской области сжег заживо двух детей и беременную девушку
Аэропорт Платов эвакуировали из-за звонка о готовящемся взрыве
Нужно больше флагов: ростовчанин раскритиковал праздничное убранство донской столицы
«Ростелеком» обеспечил интернетом молодежный форум «Молодая волна»
В Ростове-на-Дону проведут клинические исследования лекарства от рака
План на пятилетку: в Ростове-на-Дону построят спортивный ледовый каток
Ростовский долгострой на Гвардейской площади защищают от разрушения
Губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу
В Ростове-на-Дону горело кафе на левом берегу Дона
На трассе в Ростовской области грузовик снес две легковушки: двое погибших