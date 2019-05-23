2019-05-23T17:47:54+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция вычислила и задержала подозреваемогоПолиция вычислила и задержала подозреваемогоФото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о задержании предпринимателя, которого считают причастным к мошенничеству. Заявление на него написал его деловой партнер. Он пояснил, что обратился в одну из компаний за покупкой специализированного оборудования, предназначенного для изготовления растительного масла.

- Между потерпевшим и директором общества с ограниченной ответственностью был заключен договор, по которому покупатель обязан оплатить товар, а поставщик, соответственно, передать оборудование, был даже указан срок - не позднее одних суток после оплаты, - пояснили в правоохранительных органах.

Потерпевший все до копеечки перечислил (те самые 1,5 млн рублей), а вот оборудование так и не увидел. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Как оказалось, бизнесмен решил их присвоить, после чего перестал выходить на связь. В отношении него уже возбудили уголовное дело, мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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