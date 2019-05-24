В зоопарке Ростова-на-Дону вылупились птенцы краснокнижного орлана–белохвоста

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-24T09:16:26+03:00

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В Ростовском зоопарке пополнение: у пары орланов–белохвостов Алеута и Княжны вылупились два птенца.

- Нас это особенно радует, ведь эти птицы занесены в Красную книгу, - рассказали сотрудники учреждения. - Орлан-белохвост - крупная хищная птица семейства ястребиных. Она вызывает уважение и трепет. Ей палец в рот не клади – откусит! Хищник, одним словом. При наступлении половозрелого возраста хвост молодого орлана становится белым. Сначала он буро-коричневый, потом приобретает песочный оттенок, кремовый, грязно-белый и, наконец, белый.

Маленькие орлята любят рыбу. Заботливые родители с первых дней жизни кормят их крохотные кусочками рыбы и мяса - отрывают клювом и подают малышам. Добавим, что орланы–белохвосты создают постоянные пары, что в сочетании с их гордым внешним видом заставляет восхищаться этими птицами еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU