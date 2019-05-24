2019-05-24T10:02:59+03:00
Общество

В Новочеркасске водоканалу перекрыли газ из-за долга в миллион рублей

Муниципальное предприятие осталось без тепла
Илья БОГОМОЛОВ
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Водоканал Новочеркасска остался без газа из-за долгов. "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" отключил муниципальное предприятие еще 20 мая. Как сообщает пресс-служба компании, коммунальщики задолжали им более миллиона рублей. В местных СМИ отмечается, что "Горводоканал" в настоящее время находится на стадии банкротства.

Также в "черный список" отключенных попали теплоснабжающая организация в Азове и два жилых дома в Ростове, одному из них уже вернули газ в связи с погашением задолженности.

В газовой компании напомнили, что несвоевременная оплата услуг для юридических лиц влечет штраф в 100-300 тысяч рублей, а также ограничение или полное прекращение подачи газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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