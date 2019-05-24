2019-05-24T10:29:31+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 25-26 мая 2019: синоптики обещают сильный ливень и похолодание

Выясняем, какая погода ждет 25-26 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет 25-26 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону.Выясняем, какая погода ждет 25-26 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 25-26 мая 2019: синоптики обещают сильный ливень и похолодание. Перевести дух от жары ростовчане смогут уже в ближайшее время.

Так, еще в пятницу, 24 мая, в дневные часы ожидается до плюс 24 градусов тепла, правда, не исключены осадки. Зато в субботу, 25 мая, их будет явно не избежать. Метеорологи прогнозируют в этот день от 21 до 26 градусов тепла, а дождик возможен прямо с утра. При этом к вечеру прогнозируют самый настоящий ливень - 13 миллиметров воды за шесть часов, начиная с 15:00.

Осадки продолжатся и в воскресенье, 26 мая. В это день будет до плюс 19 градусов и сильный юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

Уже на следующей неделе столбики уличных термометров снова начнут ползти вверх. В начале недели до плюс 25 градусов, а потом также солнечно и до 27 градсов со знаком плюс к середине недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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