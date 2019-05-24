Ростовчане задолжали коммунальщикам за свет 330 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-24T10:42:08+03:00

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Астрономическую сумму назвали в мэрии Ростова-на-Дону. Так, по данным специалистов, жители города задолжали коммунальщикам 330 миллионов рублей. Особо злостных неплательщиков обещают отключать, и, кстати, на практике эта мера оказывается самой действенной. Известно, что это будет происходить при наличии у абонента задолженности в размере, превышающем сумму двух месячных оплат.

Должники в курсе ситуации: предварительно им или звонят, или присылают письма счастья. Но все же, как рассказывают специалисты, дешевле оплатить задолженность и не дожидаться отключения.

- Для возобновления электроэнергии потребителю необходимо будет заплатить сумму задолженности с пеней, а также услуги отключения и подключения, - говорят коммунальщики.

Следует напомнить, что все коммунальные платежи, должны быть оплачены до десятогочисла включительно. При неуплате платежей за каждый день просрочки на суммы недоимки начисляется пеня.

ИСТОЧНИК KP.RU