В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по выдаче удостоверений чернобыльцам

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-24T10:49:58+03:00

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В пятницу, 24 мая, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена выдаче удостоверений ликвидаторам аварии в Чернобыле.

На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты министерства труда и социального развития населения. В частности, дежурить у телефона сотрудники ведомства будут всего два часа - с 14:00 до 16:00 в этот день. Ростовчане и жители области смогут задать свои вопросы, касающиеся удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В частности, что нужно для их получения, какие документы и куда следует принести, положены ли какие-то льготы чернобыльцам, каков размер этих льгот, где их получить и правильно оформить.

Так же в региональном правительстве пояснили, что специалисты ведомства работают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU