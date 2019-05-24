Федеральные эксперты помогут бизнесу Ростовской области стать лучше

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-24T10:56:27+03:00

31 мая пройдет долгожданный Форум «Дни PR и маркетинга на Юге», где представители регионального бизнеса поговорят «о наболевшем» и получат профессиональную помощь

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На Форуме выступят известные спикеры, которые расскажут о главных трендах в коммуникациях, маркетинге и брендинге. Помимо мастер-классов и нетворкинга, в программе предусмотрены практические воркшопы с разбором кейсов участников.

Спикеры мероприятия, совместно с аудиторией, разберут проблемы региональных проектов и предложат их решения. Так о позиционировании и дизайне расскажет директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов. Кейсы о PR и репутации разберет Кермен Манджиева, ТОП-пиарщик с 12-летним опытом в федеральной компании и лауреат престижных премий. Мастер-класс Наталии Галкиной, главного идеолога и основателя компании «Нейротренд», покажет, как с помощью эмоций можно повысить продажи и каким образом анализ восприятия визуального- и аудио-контента моделирует продуктовые предложения. Именитый бизнес-коуч, психолог, автор книг и эксперт федеральных телеканалов Анетта Орлова, проведет интенсив о взаимодействии бизнеса с «серебряным поколением».

Фото ГК «BrandHouse

Кроме того, участники Форума получат возможность выиграть эксклюзивные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а также смогут испытать технологии виртуальной реальности на себе. В рамках поддержки молодых специалистов, действуют специальные условия участия для студентов профильных вузов.

Форум пройдет 31 мая в конференц-зале «Ростов» на территории «Маринс Парк Отель». Подробная информация и регистрация на официальном сайте Форума http://pryug.ru/

Организаторы мероприятия: ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», РАСО-Юг, Strategic Marketing Consulting & Coaching (SMCC). На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU