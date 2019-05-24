«Вы божественны»: Подписчики обсуждают глубину декольте «Мисс Россия-2019»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-24T11:16:59+03:00

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Казалось бы, только недавно назвали имя «Мисс Россия-2019». А самой красивой девушкой этого года стала 21-летняя жительница города Азова Ростовской области Алина Санько.

Страсти на тему - она или не она самая достойная похоже уже давно улеглись, и число ее поклонников в социальных сетях растет как на дрожжах. Только на странице в Инстаграм у Алины уже больше 55 тысяч подписчиков.

При этом ее образы становятся все более выразительными. Так, на одном из последних фотоснимков декольте, глубина которого порадовала фанатов красоты. И, как результат, сотни восторженных комментариев не только на русском, но и других языках мира.

ms.alinasanko Приглашаю на автограф-сессию

Были такие комплименты: «Шикарная», «Отличное фото! Ты как всегда великолепна», «Только любить», «Красота не в лице; красота - это свет в сердце» и «Благородство появляется в ваших глазах. Самые красивые глаза в мире».

Правда, некоторые все же держат модель в тонусе.

- А можно вас увидеть без макияжа? - написала одна из Интерне-пользователей.

Посмотрим: выполнит ли Алина ее просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU