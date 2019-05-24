В Ростове-на-Дону таксист, сдавая назад, разбил стекло автомобиля газовым краном
Ростовский блогер-таксист Леонид Big L рассказал в социальной сети о несчастье, которое приключилось с его автомобилем Renault Logan в Нахичевани 23 мая. Водитель разворачивался рядом с домом № 68 по 25-ой Линии и не заметил сзади газовую трубу с большим круглыми краном. Последний пробил заднее стекло машины, оставив ровную борозду, которую пришлось заделывать в автосервисе.
- В жизни так бывает... Неудачная попытка разворота... Сдавая назад, смотри не только в правое зеркало... - написал Леонид, выложив фотографии с места ДТП.
Таксист посетовал, что парктроники и камеры заднего вида, направленные вверх (кран висел более чем в метре над землей), еще не изобрели. Также он призвал других водителей быть внимательнее и замечать подобные "ловушки" при въезде во дворы, а не при выезде.
Комментаторы посочувствовали автомобилисту и призвали его не огорчаться, так как кузов машины остался цел.
ИСТОЧНИК KP.RU