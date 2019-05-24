Соцсети: детская площадка на площади Карла Маркса в Ростове-на-Дону опасна для малышей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-24T13:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальной сети ростовчанка Ольга выложила фотографии с детской площадки, которая находится в сквере Фрунзе на площади Карла Маркса. На снимках видно, что на обычной детской горке имеются несколько сколов, задев которые ребенок может получить царапину или даже содрать кусочек кожи.

- На горке теперь нельзя кататься, детям пораниться легче легкого. К сожалению, за состоянием площадки никто не следит. До администрации не достучаться, обращалась не раз, толку никакого, - пишет девушка.

В комментариях под ее постом ростовчане гадают, что лучше: писать в прокуратуру и губернатору или самим заняться благоустройством общественной площадки. Отметим, что женщина не единственная, кто жалуется на этот объект.

- Площадка в ужасном состоянии. И подходы к ней, и лестницы не лучше. Неужели к весне нельзя было подкрасить и подремонтировать? А где же забота о детях? Только на языке и на бумаге. - возмущается местная жительница Варвара Борзяк.

ИСТОЧНИК KP.RU