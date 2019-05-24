В Ростове-на-Дону чиновники назвали самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ-2019

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-24T13:59:58+03:00

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В Ростове-на-Дону чиновники озвучили о том, какой самый популярный предмет выбрали нынешние выпускники для сдачи ЕГЭ. Оказалось, как и прежние годы, лидером среди выбранных предметов стало обществознание. Его выбрали 68 процентов школьников донской столицы. Причина проста: предмет входит в число вступительных экзаменов большинства университетов. А еще все больше выпускников встали чаще выбирать физику, биологию и химию. В приоритете - информатика и математика.

Известно, что первый экзамен одиннадцатиклассники будут сдавать уже совсем скоро - 27 мая. Это будут география и литература. В этом году их - 4 757 выпускников.

Как рассказали в городском Управлении образования, в донской столице уже подготовлены 34 пункта единого государственного экзамена. Там, весь процесс в пунктах ЕГЭ фиксируется видеокамерами, специалисты и наблюдатели могут отслеживать ход аттестации в каждой точке в режиме онлайн.

Кроме того, в этом году 54 процента 11-классников решили сдавать математику более сложного профильного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU