2019-05-24T15:47:48+03:00
Общество

В аэропорту Ростова-на-Дону таможенники задержали семейную пару с контрабандной одеждой из Турции

160 вещей уже конфисковали
Ольга ГОПАЛО
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Эти 160 вещей уже конфисковали. Фото: ЮТУЭти 160 вещей уже конфисковали. Фото: ЮТУ
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В аэропорту «Платов» таможенники обратили внимание на семейную пару, прилетевшую из Турции. Супруг и супруга прошли по зеленому коридору, тем самым подтвердив, что у них нет в багаже товаров, которые бы подлежали таможенному декларированию.

Между тем, внушительных размеров чемоданы говорилт об обратном. Оказалось, что в сумках около 60 вещей с этикетками - это были не только женские, но и детские вещи. Они, как предполагают люди в форме, предназначались не иначе как для продажи. А значит муж и жена, по правилам, должны были оплатить таможенные пошлины на товар. Однако всего этого сделано не было.

Вещи у них изъяли и отправили на экспертизу. Кроме того, сделали запрос правообладателю товарного знака - в курсе ли там об этой продукции и является ли она оригинальной. Известно, что вещи уже изъяты. Возбуждено административное дело. Не исключено, что супругам придется заплатить достаточно крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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